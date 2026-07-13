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Исхаков о Магнитогорске: «Не столица и не Питер, но небольшие города Финляндии и Словакии больше походили на глубинку. Есть все необходимое для комфортной жизни»

Нападающий « Металлурга » Руслан Исхаков поделился мнением о жизни в Магнитогорске. – Свой первый сезон в КХЛ после приезда из Северной Америки ты провел в составе ЦСКА.

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