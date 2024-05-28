Китайская компания планирует обогнать Starlink по количеству спутников

Китайская ракета запускает на орбиту спутники / © Landspace Документ, поданный Hongqing Technology, уведомляет ITU и государства-члены организации о намерении создать новую спутниковую группировку и дает им время оценить потенциальные проблемы и помехи существующим или планируемым спутниковым системам.