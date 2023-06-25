«Барса» хочет подписать Брозовича после Гюндогана – Хави попросил усиление под ЛЧ. Для трансфера нужно избавиться от нескольких игроков

Как пишет Mundo Deportivo, после подписания контракта с Илкаем Гюндоганом, о переходе которого официально объявят на предстоящей неделе, «Барселона» работает над переходом Брозовича из «Интера».
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии