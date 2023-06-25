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«Барса» хочет подписать Брозовича после Гюндогана – Хави попросил усиление под ЛЧ. Для трансфера нужно избавиться от нескольких игроков

Как пишет Mundo Deportivo, после подписания контракта с Илкаем Гюндоганом, о переходе которого официально объявят на предстоящей неделе, «Барселона» работает над переходом Брозовича из «Интера».

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