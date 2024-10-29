Оливия Родриго (Olivia Rodrigo) говорит, что ее эра "Мужества" подошла к концу — вот что будет дальше

Певица рассказывает о своем новом фильме-концерте на Netflix и о том, что нужно для создания хорошего рок-шоу Проведя большую часть 2024 года в разъездах, Оливия Родриго (Olivia Rodrigo) возвращается домой.
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