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Оливия Родриго (Olivia Rodrigo) говорит, что ее эра "Мужества" подошла к концу — вот что будет дальше

Оливия Родриго (Olivia Rodrigo) говорит, что ее эра "Мужества" подошла к концу — вот что будет дальше

Певица рассказывает о своем новом фильме-концерте на Netflix и о том, что нужно для создания хорошего рок-шоу Проведя большую часть 2024 года в разъездах, Оливия Родриго (Olivia Rodrigo) возвращается домой.

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