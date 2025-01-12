Заграница нам поможет — власти Исландии не боятся нехватки врачей

Нехватку врачей в Исландии решила устранить за счет привлечения иностранных специалистов министр здравоохранения Альма Мёллер, 11 января января сообщает национальная организация общественного вещания Исландии RÚV.
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