На днях произошло вполне себе прецедентное событие - в Москве установили мемориальную доску на доме, где жил враг и русофоб Жванецкий.
Этот раунд остался за врагами...
Комментарии
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Михаил Васильев
Чему удивляться? Посмотрите, кто сидит в жюри Маски и кто на сцене - одни наглые и пархатые ....
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1 д.
СК
Сергей Кушнарев
Полностью согласен!!!
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1 д.
Валерий Бирюков
Ну, как не вспомнить средневековье, когда властители Испании, Франции, Италии поганой метлой выметали их из своих стран?
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22 час.
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