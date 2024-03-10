Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • vnesterov1960 Нестеров
    Полностью разделяю ваше мнение.Глава МИД Польши ...
  • star
    вернуть Валиеву=любимицу россиян в большой спорт с извинениямиПока до большинст...
  • Вячеслав Галимов
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Этот раунд остался за врагами...

Этот раунд остался за врагами...

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Комментарии
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Михаил Васильев
Чему удивляться? Посмотрите, кто сидит в жюри Маски и кто на сцене - одни наглые и пархатые ....
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1 д.
СК
Сергей Кушнарев
Полностью  согласен!!!
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1 д.
Валерий Бирюков
Ну, как не вспомнить средневековье, когда властители Испании, Франции, Италии поганой метлой выметали их из своих стран?
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22 час.

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