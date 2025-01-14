ФСБ пресекла попытку Киева отравить работников ярославского предприятия ОПК

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщили 14 января в ЦОС ФСБ.
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