Москва ответила на намерение Киева использовать Patriot в небе над Россией

Россия примет все меры для нейтрализации угроз, поступающих с Запада. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя потенциальное применение киевским режимом зенитных ракетных комплексов Patriot для ударов по российской авиации над территорией страны.