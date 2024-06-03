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Москва ответила на намерение Киева использовать Patriot в небе над Россией

Москва ответила на намерение Киева использовать Patriot в небе над Россией

Россия примет все меры для нейтрализации угроз, поступающих с Запада. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя потенциальное применение киевским режимом зенитных ракетных комплексов Patriot для ударов по российской авиации над территорией страны.

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