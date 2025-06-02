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Военные новости ★ сводки СВО

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Глава Иркутской области принял решение о награждении сибиряков

Глава Иркутской области принял решение о награждении сибиряков, сбивавших камнями украинские дроны Жителей Иркутской области, сбивавших камнями украинские дроны в ходе атаки на авиабазу «Белая», наградят.

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