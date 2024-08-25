В Ленобласти заброшенную форелевую башню переоборудуют в музей

На средства фонда Владимира Потанина Музейное агентство Ленобласти привлекло грант фонда Владимира Потанина, чтобы сделать музей из заброшенной форелевой башни инженера-генерала Александра Вердандера в Изваре.
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