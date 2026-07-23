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Военный погиб в результате крушения вертолета в Чехии

Военный погиб в результате крушения вертолета в Чехии

В Чехии разбился армейский вертолет Venom. На борту были пятеро солдат, как минимум один погиб. Авария произошла на 22-й базе Вертолетных военно-воздушных сил Чехии в регионе Трусевич, сообщило CNN Prima News.

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