Военный погиб в результате крушения вертолета в Чехии

В Чехии разбился армейский вертолет Venom. На борту были пятеро солдат, как минимум один погиб. Авария произошла на 22-й базе Вертолетных военно-воздушных сил Чехии в регионе Трусевич, сообщило CNN Prima News.
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