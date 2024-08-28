На Украине сотрудникам военкоматов разрешили стрелять по людям: «Шутки закончились»

КИЕВ, 28 августа, ФедералПресс. Волынский областной военкомат после нападения на военнослужащих, охранявших объект в Луцке, заявил, что в случае угрозы жизни сотрудники военкоматов будут открывать огонь на поражение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии