У безработной москвички похитили почти 11 млн рублей

В Москве безработная женщина отдала мошенникам более 10 млн рублей. По словам 61-летней москвички, после разговора с «сотрудником банка» она сняла с депозита 1 млн рублей, а потом перевела деньги на продиктованные ей номера якобы резервных счетов.