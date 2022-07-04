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У безработной москвички похитили почти 11 млн рублей

У безработной москвички похитили почти 11 млн рублей

В Москве безработная женщина отдала мошенникам более 10 млн рублей. По словам 61-летней москвички, после разговора с «сотрудником банка» она сняла с депозита 1 млн рублей, а потом перевела деньги на продиктованные ей номера якобы резервных счетов.

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