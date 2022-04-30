России не хватало поколения Героев, а не урбанистов, менеджеров... Теперь у нас будет это поколение

Недавно был опубликован удивительный документ. Согласно постановлению правительства РФ, «россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учебу в российских вузах».
Недавно был опубликован удивительный документ. Согласно постановлению правительства РФ, «россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учебу в российских вузах».
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