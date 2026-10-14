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В ГД напомнили о выплатах и пенсионных баллах за уход за инвалидами

В ГД напомнили о выплатах и пенсионных баллах за уход за инвалидами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что гражданам, ухаживающим за людьми с инвалидностью и пожилыми старше 80 лет, при соблюдении установленных условий могут начисляться пенсионные баллы и предоставляться выплаты.

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