В ГД напомнили о выплатах и пенсионных баллах за уход за инвалидами

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что гражданам, ухаживающим за людьми с инвалидностью и пожилыми старше 80 лет, при соблюдении установленных условий могут начисляться пенсионные баллы и предоставляться выплаты.