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Свитшот и толстовка: в чем между ними разница и с чем их носить

Свитшот и толстовка: в чем между ними разница и с чем их носить

обширна, что требует подробного рассмотрения, и начало ему было дано на примере лонгслива. Теперь же пришла пора выяснить, что такое свитшот, который часто еще называют толстовкой, и действительно ли, между этими двумя предметами одежды нет никакой разницы.

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