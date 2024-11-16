Свитшот и толстовка: в чем между ними разница и с чем их носить

обширна, что требует подробного рассмотрения, и начало ему было дано на примере лонгслива. Теперь же пришла пора выяснить, что такое свитшот, который часто еще называют толстовкой, и действительно ли, между этими двумя предметами одежды нет никакой разницы.
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