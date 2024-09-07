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Всё о женщинах

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Три неудобных вопроса про «мужское воспитание»

Три неудобных вопроса про «мужское воспитание»

«Женщина не может воспитать настоящего Мужчину в одиночку. Что бы мальчик стал действительно настоящим Мужчиной, ему необходимо общение с настоящим Мужчиной! Так уж создан Мир!» «Мать-то, конечно, может делать разные наставления сыну, но ведь вы понимает, что все это будет по-женски.

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Комментарии
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саша дмитренко
после  войны  много  одиноких  женщин  осталось,,и  ничего,,воспитали  а  воощето-  лучше  всего  воспитывают  в  еврейских  семьях,это  общепризнано
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