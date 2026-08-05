Кандидаты при поддержке криптовалютного комитета Fairshake одержали победу на предварительных выборах в Мичигане и Вашингтоне

Несколько выступающих с поддержкой криптовалют американских представителей одержали победу на праймериз своих партий в Мичигане и Вашингтоне, получив сотни тысяч долларов финансирования избирательных кампаний от криптоиндустрии.
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