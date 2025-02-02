Ганчев: Харьков стал женским городом из-за прячущихся от мобилизации мужчин

Харьков, находящийся под временным контролем ВСУ, превратился в женский город, поскольку мужчины прячутся от принудительной мобилизации, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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