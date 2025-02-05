Бобруйские школьники побывали в подразделении охраны.

Для ребят провели экскурсию по отделу, в ходе которой их ознакомили с историей образования подразделения, показали работу оперативно-дежурной службы и батальона милиции, каждый смог примерить специальные средства защиты, в которых несут службу сотрудники охраны.
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