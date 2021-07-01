Цифровая липа зацвела

Кому и зачем они нужны и что грозит продавцам и покупателям подделок? Буквально на следующий день после того, как столичные предприятия общественного питания перешли на бесковидный формат работы, в даркнете появились первые поддельные QR-коды.
Кому и зачем они нужны и что грозит продавцам и покупателям подделок? Буквально на следующий день после того, как столичные предприятия общественного питания перешли на бесковидный формат работы, в даркнете появились первые поддельные QR-коды.
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