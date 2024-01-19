В Челябинске перед судом предстанет водитель фуры, перевернувший автобус с туристами

Водитель КАМАЗа предстанет перед судом за столкновение с пассажирским микроавтобусом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.