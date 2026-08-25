Сенсация ... НАТО придумало рецепт победы над русскими.

ШКИПЕР

vagas Karlito

Есть рецепт победы над НАТО! Надо разок ударить по ним и посмотреть что будет! К примеру по началу по заводам совместного производства дронов! Так в заваруху к нам они влезали! Мы момент пропустили ,но сейчас он уже актуально пришел! Иначе так и будем посыпать голову пеплом!