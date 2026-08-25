Сенсация . НАТО придумало рецепт победы над русскими. Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик.
Сенсация ... НАТО придумало рецепт победы над русскими.
Комментарии
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ШКИПЕР
vagas Karlito
Есть рецепт победы над НАТО! Надо разок ударить по ним и посмотреть что будет! К примеру по началу по заводам совместного производства дронов! Так в заваруху к нам они влезали! Мы момент пропустили ,но сейчас он уже актуально пришел! Иначе так и будем посыпать голову пеплом!
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4 н.
ШКИПЕР
В Пшекии министр обороны доктор мед.наук , из которого военный, как из дерьма пуля, в ЕС глава -врач по вульвам. Что хорошего ждать от этого ?
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4 н.
АС
Алекс Сэм
Как-то так
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4 н.
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