Андрей Травников возложил цветы на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга

Новосибирскую делегацию возглавляет губернатор Андрей Травников, который сегодня почтил память жертв блокады в ходе торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.
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