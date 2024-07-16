Москва заняла первое место по темпам снижения ввода жилья в России

В первом полугодии в Москве ввели в эксплуатацию вдвое меньше жилья, чем годом ранее. Существенное снижение объемов ввода также зафиксировано в Севастополе и Санкт-Петербурге, а также Рязанской и Липецкой областях За январь—июнь 2024 года в Москве введено в эксплуатацию 1,7 млн кв.
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