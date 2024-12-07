7 декабря: какой праздник отмечают в России и мире?

Международный день гражданской авиации Этот день отмечается под эгидой ООН в честь подписания Конвенции о международной гражданской авиации в 1944 году, что стало важным шагом в развитии авиационной отрасли.
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