Израиль оказался в изоляции из-за Америки

Израиль стал жертвой антиамериканских настроений на Генассамблее ООН @ Xinhua/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Более 120 стран поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к перемирию в зоне арабо-израильского конфликта.