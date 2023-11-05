Израиль оказался в изоляции из-за Америки

Израиль стал жертвой антиамериканских настроений на Генассамблее ООН @ Xinhua/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Более 120 стран поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к перемирию в зоне арабо-израильского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии