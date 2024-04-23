Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трофейный немецкий танк Leopard доставили в ремонтное подразделение

Трофейный немецкий танк Leopard доставили в ремонтное подразделение

С передовой на Авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск «Центр» доставили трофейный немецкий танк Leopard, принадлежавший украинским боевикам.

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