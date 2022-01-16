«Среди народа нет террористов»: Казахстанский спортсмен, избитый при задержании, обратился к Токаеву

Казахстанский боец Куат Хамитов, который был задержан ОМОНом за поддержку протестов в Казахстане и позднее освобожден с травмами, опубликовал на своей странице в Instagram обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
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