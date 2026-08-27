Детский сад «Буратино» в селе Илир Братского района открыт после капитального ремонта

В Братском районе в рамках нацпроекта «Семья» после капремонта открылся детский сад «Буратино». На работы и закупку игрового, учебного оборудования было направлено 45 млн рублей (из них 3,7 млн — на оснащение), — рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.