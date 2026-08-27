НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

113 подписчиков

Детский сад «Буратино» в селе Илир Братского района открыт после капитального ремонта

Детский сад «Буратино» в селе Илир Братского района открыт после капитального ремонта

В Братском районе в рамках нацпроекта «Семья» после капремонта открылся детский сад «Буратино». На работы и закупку игрового, учебного оборудования было направлено 45 млн рублей (из них 3,7 млн — на оснащение), — рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии