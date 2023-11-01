Байден вступил в открытый конфликт с Конгрессом из-за помощи УкраинеРанее хитрый дедушка Джо, зная, что американские конгрессмены уже не хотят поддерживать киевскую хунту, запихал пакет помощи Зеленскому в законопроект о помощи Израилю.
О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю
Комментарии
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Natalija Osminina
В принятии пакета отражена предвыборная борьба республиканцев с демократами)) И отчаянное желание Байдена выжить. Ведь, он понимает, что если он сейчас не протащит деньги на Украину общим пакетом, и транскорпорации, которых он крышует потеряют на Украине вложенные деньги, то его семейку просто убьют. Сражается за себя аки лев!))) Но древний, сточивший зубы.
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