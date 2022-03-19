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Карл Мэлоун с трудом сдержал слезы, когда увидел дочь в свадебном платье

Дочь легендарного игрока НБА Карла Мэлоуна Карли вышла замуж за бейсболиста Брента Диаса. Мэлоун во время церемонии с трудом сдержал слезы, когда в первый раз увидел дочь в свадебном платье.

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