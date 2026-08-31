Супероружие бьёт по Starlink на 20 км²: как российский РЭБ режет канал дронов ВСУ и зачем Зеленский зовёт Маска

Комплекс из Крыма бьёт не по дрону, а по спутнику в диапазоне 14–14,5 ГГц и закрывает до 20 км². Пока Зеленский просит Маска открыть Starlink над Уралом, российский РЭБ учится портить уже зашифрованный канал.