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ИА Регнум

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Путин назвал развитие Дальнего Востока будущим всей России

Путин назвал развитие Дальнего Востока будущим всей России

За развитием Дальнего Востока стоит будущее всей России. Такое заявление 2 сентября сделал президент России Владимир Путин.

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