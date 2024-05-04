Два дня медийщики из Ноябрьска и Муравленко провели вместе с коллегами федерального уровня

В Ноябрьске прошла вторая серия мастер-классов от школы «RT-Регион». Роман Алейник, главный редактор радио «Говорит Саров», со слушателями на практике разбирал правила хорошей самопрезентации и важные нюансы при защите различных проектов.
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