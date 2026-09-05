Ярославльдә машина йөртү таныклыгы булмаган егет тукталышта өч кешене бәрдергән

Ярославльдә чит ил машинасының йөртүчесе тукталышка килеп кергән һәм өч кешене бәрдергән, дип хәбәр итә РИА Новости агентлыгы Эчке эшләр министрлыгының төбәк идарәсенә сылтама белән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым