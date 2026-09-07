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Газета.ру

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Братья Кристовские рассказали о создании хитовых песен из случайных фраз

Братья Кристовские рассказали о создании хитовых песен из случайных фраз

Лидеры группы Uma2rman, Владимир и Сергей Кристовские, поделились секретом создания хитов. В интервью с «Леди Mail» музыканты заявили, что единого рецепта нет, так как шедевр может получиться случайно – например, из брошенной кем-то фразы или чьей-то истории жизни.

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