Братья Кристовские рассказали о создании хитовых песен из случайных фраз

Лидеры группы Uma2rman, Владимир и Сергей Кристовские, поделились секретом создания хитов. В интервью с «Леди Mail» музыканты заявили, что единого рецепта нет, так как шедевр может получиться случайно – например, из брошенной кем-то фразы или чьей-то истории жизни.
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