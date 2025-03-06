3 знака зодиака, которые в марте Вселенная подарит горы везения и счастья

Март 2025 года обещает стать месяцем перемен и новых возможностей для многих знаков зодиака. Небесные светила выстроятся таким образом, что некоторым представителям зодиакального круга улыбнётся невероятная удача.
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