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Токсичный ноутбук Хантра Байдена

Токсичный ноутбук Хантра Байдена

Токсичный ноутбук Хантра БайденаВ то время, как Джозеф Байден озвучивает опасения о возможности российской атаки химическим оружием в Украине, в США вновь набирает силу скандал вокруг его сына, Хантера, который столь неудачно показал себя в Украине.

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