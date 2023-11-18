Бои у Белогоровки: 7-я бригада наносит удары по позициям врага, уничтожая технику НАТО (ВИДЕО)

7-я бригада Армии России наносит удары по позициям врага, уничтожая технику НАТО. В ходе продолжающихся боёв у Белогоровки подразделения 7-й бригады группировки войск «Юг» уничтожают позиции ВСУ с помощью точного огня артиллерии и дронов-камикадзе.
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