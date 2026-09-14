С 15 сентября Таиланд вдвое сократит срок безвиза для российских туристов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С завтрашнего дня, 15 сентября, Таиланд сократит срок безвизового пребывания в стране для туристов из России вдвое – с 60 дней до 30.
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