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Татар-информ

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С 15 сентября Таиланд вдвое сократит срок безвиза для российских туристов

С 15 сентября Таиланд вдвое сократит срок безвиза для российских туристов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С завтрашнего дня, 15 сентября, Таиланд сократит срок безвизового пребывания в стране для туристов из России вдвое – с 60 дней до 30.

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