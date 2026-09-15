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Watch: Ben Affleck, Kerry Washington navigate 'crisis' in 'Animals'

"Animals," a new thriller directed by and starring Ben Affleck, releases on Netflix in October. Kerry Washington and Gillian Anderson co-star.

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