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Врач Шуппо назвала причины приближения деменции

Врач Шуппо назвала причины приближения деменции

Вялотекущие воспалительные процессы могут ускорять развитие деменции у человека. Об этом во время общения с «Известиями» заявила врач и эксперт в сфере иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо.

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