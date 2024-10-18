12 оригинальных способов использовать бумажные полотенца

Да, об эти штуковины можно не только вытирать руки да сморкаться в них. 1. Для сбора мусора с пола Изображение: Jozsef Hocza / Unsplash Вы чисто подмели пол, сгребаете остатки мусора, но пыль и крошки упорно отказываются перемещаться в совок.