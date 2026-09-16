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Мировое обозрение

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«Пивфляция» не пощадила любимый праздник в Германии: Сколько стоит кружка на Октоберфесте

«Пивфляция» не пощадила любимый праздник в Германии: Сколько стоит кружка на Октоберфесте

Литр пива на Октоберфесте в Мюнхене в 2026 году обойдется в среднем в 15,61 евро. Разброс цен по шатрам — от 14,80 до 15,90 евро.

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