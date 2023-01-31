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«Зенит» поздравил Миллера с 61-летием: «Желаем сохранить дух болельщика, благодаря которому спорт в России вышел на новый уровень! Пусть главным подарком станет 2-я звезда»

«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днем рождения. 31 января председателю правления ПАО «Газпром» исполняется 61 год.

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