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"Абхазия: от курортного рая к жужжащему майнинговому офшору"

"Абхазия: от курортного рая к жужжащему майнинговому офшору"

КОШКИН Когда-то Абхазия ассоциировалась с солнечными пляжами, горными пейзажами и виноградными лозами.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Клановая система власти и распределения бабла: кто старший в дому, то это всё - ему... Во власть продвигают своих, потом делятся добычей, за создание благоприятных условий. А чужака, не со своего клана - сшамают и выплюнут. Там власть должна быть на поддержке завезенных силовиков, а сейчас они задействованы для  других мероприятий - в своей стране &quot; специалисты&quot; хаос творят...
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11 час.
Арсен Исмаилов
АБХАЗЫ ОБНАГЛЕЛИ, ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ В РОССИЙСКИХ ВЛАСТНЫХ КАБИНЕТАХ ТОЖЕ !!!  И НЕИЗВЕСТНО КТО БОЛЬШЕ.  А В РОССИИ СНОВА РАСТУТ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!!!
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11 час.
Silver Kont
Ну, у нас же в правительстве добрые дяди восседают,  обезьянам всё почти даром.... И мандарины на Новый год везде были абхазские, и продавали их сами вонючие обезьяны.... А то было бла-бла-бла, что поставки будут перекрыты, въезд в Россию будет ограничен.... Значит, черножопые обезьяны из сухума отымели  российских чинуш....  Потом ещё будут призывать посетить курорты , описывая неимоверные красоты....
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10 час.

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