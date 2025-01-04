КОШКИН Когда-то Абхазия ассоциировалась с солнечными пляжами, горными пейзажами и виноградными лозами.
"Абхазия: от курортного рая к жужжащему майнинговому офшору"
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Клановая система власти и распределения бабла: кто старший в дому, то это всё - ему... Во власть продвигают своих, потом делятся добычей, за создание благоприятных условий. А чужака, не со своего клана - сшамают и выплюнут. Там власть должна быть на поддержке завезенных силовиков, а сейчас они задействованы для других мероприятий - в своей стране " специалисты" хаос творят...
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11 час.
Арсен Исмаилов
АБХАЗЫ ОБНАГЛЕЛИ, ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ В РОССИЙСКИХ ВЛАСТНЫХ КАБИНЕТАХ ТОЖЕ !!! И НЕИЗВЕСТНО КТО БОЛЬШЕ. А В РОССИИ СНОВА РАСТУТ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!!!
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11 час.
Silver Kont
Ну, у нас же в правительстве добрые дяди восседают, обезьянам всё почти даром.... И мандарины на Новый год везде были абхазские, и продавали их сами вонючие обезьяны.... А то было бла-бла-бла, что поставки будут перекрыты, въезд в Россию будет ограничен.... Значит, черножопые обезьяны из сухума отымели российских чинуш.... Потом ещё будут призывать посетить курорты , описывая неимоверные красоты....
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10 час.
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