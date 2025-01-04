"Абхазия: от курортного рая к жужжащему майнинговому офшору"

ВМ Владимир Минаков Клановая система власти и распределения бабла: кто старший в дому, то это всё - ему... Во власть продвигают своих, потом делятся добычей, за создание благоприятных условий. А чужака, не со своего клана - сшамают и выплюнут. Там власть должна быть на поддержке завезенных силовиков, а сейчас они задействованы для других мероприятий - в своей стране " специалисты" хаос творят...

Арсен Исмаилов АБХАЗЫ ОБНАГЛЕЛИ, ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ В РОССИЙСКИХ ВЛАСТНЫХ КАБИНЕТАХ ТОЖЕ !!! И НЕИЗВЕСТНО КТО БОЛЬШЕ. А В РОССИИ СНОВА РАСТУТ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!!!