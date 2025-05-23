В Совфеде назвали политическим прорывом слова Залужного о границах Украины

Признание экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, что Украина не сможет вернуться к прежним границам, — это политический прорыв в осознании реалий на Украине, заявила член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди 23 мая РИА Новости.