Инцидент стал уникальным в истории медицины примером случайной трансплантации раковых клеток.В Германии хирург во время операции заразился раком от пациента, что стало уникальным в истории медицины примером случайной трансплантации раковых клеток.
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