Присмотритесь к фарам на своих авто – за них могут штрафовать: какие фары с 12 января приведут к наказанию водителя Ольга БезродняяПеред внесением изменений в схему освещения автомобиля, важно внимательно ознакомиться с действующими правилами и ограничениями.